Co się będzie działo w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim?

Koncert "Piękno kobiety" z LGD

Stowarzyszenie LGD Chełmno i Gmina Miasto Chełmno zapraszają na wydarzenie "Razem możemy więcej!", które ma na celu zintegrowanie Chełmińskich Organizacji Pozarządowych. Odbędzie się 28 lutego, o godz. 16, w Kinoteatrze "Rondo". Po części oficjalnej i poczęstunku odbędzie się koncert "Piękno kobiety"- muzyczne spotkanie z kobiecością we wszystkich jej kolorach. Darmowe wejściówki są dostępne w biurze LGD, przy ul. Dominikańskiej 35 i w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych, przy ul. Grudziądzkiej 36. Wystąpią: Nicole Kulesza, Basia Janyga, Weronika Skalska oraz Piotr Tłustochowicz.

Ciuchowisko, przyjdź i wymień wszystko

W holu Ronda, 4 marca, między godz. 15 a 18, zaplanowano kolejną edycję wymiany ubrań połączoną z wymianą dodatków, biżuterii, roślinek i zabawek. Kurtki, płaszcze, spodnie, bluzki, spódnice, koszule, sukienki czy akcesoria, a także roślinki i zabawki, które nie będą już dłużej używane, można przynieść do Kinoteatru Rondo, żeby zamienić je na inną rzecz z mieszkańcami Chełmna. Jednorazowa opłata za wstęp na SWAP to 10 zł. Dzieci do lat 12 wchodzą bezpłatnie.