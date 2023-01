Co się będzie działo w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim?

Na jakie wydarzenia wybrać się będzie można wkrótce w powiecie chełmińskim?

Zobacz wideo: Wiosnę w Kujawsko-Pomorskiem mamy w środku zimy

Dzień Babci i Dziadka w Unisławiu

Na 20 stycznia, o godz. 16, zaplanowano wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Zaproszone są całe rodziny. W programie będą: występy muzyczne uczniów Amatorskiego Ruchu Muzycznego, animacje plastyczne, recytacje wierszy Molików Bibliotecznych, tańce, karaoke i konkursy oraz życzenia płynące prosto z serca. Dla nikogo nie zabraknie słodkiego poczęstunku. Organizatorami spotkania są GOK i GBP.

Magik w Kijewie Królewskim

Już 29 stycznia, o godz. 16, zaplanowano magiczne SHOW Kajetana Bieleckiego w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim. Wydarzenie w ramach WOŚP organizuje Gminnym Ośrodek Kultury.

Bal przebierańców w Małym Czystem

26 stycznia o godz. 17 rozpocznie się bal przebierańców organizowany w świetlicy wiejskiej w Małym Czystem. Zaproszone do wspólnej zabawy są dzieci do 12 roku życia z terenu sołectwa. Zapisy prowadzone są pod nr tel. 782 966 208 lub 669 952 533. Wpisowe wynosi 10 złotych.

Konkurs kolęd w Chełmnie

XVIII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek - Chełmno 2023 zaplanowano na 21 stycznia 2023 r. w Chełmnie. Wydarzenie odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie. Do tegorocznej edycji Festiwalu zgłosiły się 22chóry z całej Polski.

Bal karnawałowy w Oborach

Na 27 stycznia zaplanowano Bal Karnawałowy dla dzieci do 12 roku życia z gminy Stolno. Impreza odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Oborach. Potrwa od godz. 15 do 17. Przewidziane atrakcje: wata cukrowa, słodki poczęstunek, malowanie buziek, możliwość wykonania własnej maski, animacje, zabawa z postaciami bajkowymi. Udział dzieci należy zgłaszać do 23 stycznia dzwoniąc pod nr tel. 607 325 830.

Bal w Unisławiu

Wójt Jakub Danielewicz zaprasza pełnoletnich mieszkańców gminy Unisław na IX Bal Wójta. Impreza rozpocznie się 18 lutego (sobota) o godz. 19 i potrwa do godz. 2. Uczestnicy zabawy będą bawili się w hali widowiskowo-sportowej w Unisławiu, przy muzycznej oprawie zespołu „Express Music”. Zapisy i opłaty GOK przyjmuje od 9 stycznia. Więcej pod nr tel. 56 68 68 734. Liczba miejsc jest ograniczona. Bilet wstępu wynosi 30 zł od osoby. Jedzenie i napoje - we własnym zakresie.

Językowe Ferie Zimowe w Unisławiu

Wesoły tydzień języków obcych zaplanowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Zapraszają wszystkie dzieci na bezpłatne zajęcia w ferie zimowe, czyli od 6 lutego do 10 lutego. Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do piątku, od godz. 10.30 do 14. W programie: zajęcia kulturoznawcze, animacje językowe, karnawałowy bal międzynarodowy, alfabet morse'a, język migowy, język francuski, język niemiecki, język francuski. Dodatkowo, 3 lutego odbędzie się wycieczka do kina na film pt.: „Zadziwiający Kot Maurycy” wyjazd z GOK-u o godz.: 9, koszt: 40 zł. Obowiązują wcześniejsze zapisy, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy i więcej informacji w biurze GOK-u, pod nr tel. 56 68 68 734.

Walentynkowe wystawy Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Na 10 lutego, na godz. 16, zaplanowano otwarcie wystawy "Franciszek Wasielewski (1891–1985) – chełmiński lekarz i działacz społeczny" w Sali Mieszczańskiej ratusza. Z kolei od 10 lutego - na ul. Grudziądzkiej - będzie można oglądać wystawę plenerową "Kobieta i mężczyzna, czyli o historii zalotów".

Zajęcia z decoupage w Kijewie Królewskim

Na warsztatach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kijewie Królewskim będzie okazja poznać podstawy techniki decoupage. Będzie możliwość stworzenia pięknego, własnoręcznie wykonanego prezentu np. dla babć i dziadków z okazji ich święta. Warsztaty odbędą się 16 i 19 stycznia o godz. 16. Koszt udziału to 10 złotych. Zapisy - pod nr tel. 506 664 704.

Koncert Barbary Parzęczewskiej w Kijewie Królewskim

Barbara Parzęczewska - polska wokalistka i osobowość sceniczna, zwyciężczyni programu The Voice of Senior 2021 wystąpi 22 stycznia w Kijewie Królewskim. Będzie można posłuchać jej fantastycznego głosu podczas koncertu w sali wiejskiej w Kijewie Królewskim. A jeśli nie masz jeszcze pomysłu na prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka zapraszamy do nabycia ślicznych, zapakowanych w kopertę biletów-prezentów. Bilety można nabyć w siedzibie GOK, ul. Chełmińska 7D, 86-253 Kijewo Królewskie, rezerwacje i więcej informacji pod nr tel. 506 664 704.

Bal przebierańców w Kijewie Królewskim

Bal karnawałowy zaplanowano na 8 lutego, od godz. 16, w kijewskiej świetlicy wiejskiej. Organizuje go Gminnym Ośrodku Kultury w Kijewie Królewskim. W programie: wybory królowej i króla balu, tańce animacyjne, zabawy sportowo - ruchowe, a także dla wszystkich darmowa wata cukrowa. Wstęp wolny.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie w Chełmnie i koncert kolęd

Wystawę "W kołysce Ziemi Obiecanej - przedwojenne szopki bożonarodzeniowe z kolekcji Łukasza Ciemińskiego" można oglądać w Muzeum Ziemi Chełmińskiej do końca stycznia. Na 23 stycznia, o godz. 15, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Przewodnikiem po ekspozycji będzie Anna Grzeszna-Kozikowska. Natomiast po zwiedzaniu ekspozycji będzie koncert "Kolędy Podkarpacia" w wykonaniu Kapeli Chełmińskiej. Wstęp wolny.

Wystawa zwierząt egzotycznych podczas kijewskiego finału WOŚP

W sztabie WOŚP w Kijewie Królewskim zachęcają do włączenia się do przygotowań 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W GOK-u przyjmują przedmioty do licytacji i loterii. Finał WOŚP zaplanowano na 29 stycznia. Już wiadomo, że jedną z atrakcji będzie wystawa zwierząt egzotycznych, pająków, owadów - w kijewskiej świetlicy. Wystawa potrwa od godz. 13 do 17.

Wystawa w Bibliotece w Chełmnie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie odbył się konkurs bożonarodzeniowy literacko-plastyczny: "Listy do Świętego Mikołaja". Prace uczestników można oglądać na piętrze przy Wypożyczalni dla Dzieci - do 31 stycznia 2023 roku.

Wystawa zwierząt egzotycznych w Chełmnie