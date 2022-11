Choinkę przed Urząd Marszałkowski w Toruniu marszałek Piotr Całbecki wybrał w gminie Unisław. Zdjęcia

- Razem z dziećmi i leśnikami wybraliśmy choinkę, która stanie przed Urzędem Marszałkowskim. Choinka kojarzy się z magiczną aurą, rodzinnym ciepłem i spotkaniami z najbliższymi. Przygotujmy się do nadchodzących świąt szczerze, nie zapominajmy, że ten czas ma tylko wtedy sens, gdy ludzie spotkają się, troszczą o siebie i wybaczają. Wtedy te święta będą lśnić prawdziwym blaskiem, uzewnętrzniając to, co jest w naszych sercach – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Piotr Całbecki postawił na świerk pospolity

Nasze świąteczne drzewko to potężny świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst) rosnący w zasobach Lasów Państwowych zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję w Toruniu. Leśnicy co roku uczestniczą w przygotowaniach Urzędu Marszałkowskiego do Świąt Bożego Narodzenia. Choinka zostanie ozdobiona i 17 grudnia rozbłyśnie. Na to wydarzenie zaproszeni są wszyscy zainteresowani mieszkańcy, a w szczególności dzieci.