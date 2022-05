Chełmno. Takie kwiaty można kupić na targowisku w Chełmnie. Ile kosztują sadzonki kwiatów na majówkę 2022? [ceny kwiatów, zdjęcia]

Wiosna to wspaniały czas na sadzenie roślin. Przyroda budzi się do życia, a my coraz chętniej zaglądamy do naszych ogrodów. Po jakie kwiaty sięgamy? Sadzenie roślin zależy przede wszystkim od pogody. Choć wielu ogrodników czeka z tym do "zimnej Zośki" to niektórzy już odważnie przystąpili nie tylko do wiosennych porządków w ogrodach, ale także do sadzenia kwiatów.

Kwiaty w doniczkach można sadzić na rabatach, w skrzyneczkach na balkonach, a także ozdabiać nimi nagrobki na cmentarzach.

Wiosenne kwiaty cebulowe lubią słońce, ale znoszą półcień, więc można je dowolnie łączyć. Podlewać je należy dwa razy w tygodniu, chyba że jest gorąco i sucho.