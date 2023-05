Chełminianka Chełmno przegrała z Lechem Rypin. Zdjęcia

Chełminianka Chełmno - Lech Rypin 0:1 (0:0)

Kibice, którzy przyszli obejrzeć mecz w Chełmnie, do drugiej połowy czekali na gola. Padł w tym meczu tylko jeden. I wpadł nie do tej bramki, do której goli oczekiwali. Golkipera Chełminianki w 65. minucie spotkania pokonał Bartłomiej Żelazny. Był to jedyny gol, który padł w tym meczu.

Po 27 kolejkach Chełminianka z 20 punktami zajmuje 15. miejsce w tabeli IV ligi 2022/2023, grupy kujawsko-pomorskiej. Lech jest 12. z 30 zdobytymi punktami. W meczu 28 kolejki Chełminianka zagra na wyjeździe z Pomorzaninem Toruń (12 maja, godz. 17:30), a Lech podejmie Chemika Bydgoszcz (13 maja, godz. 16). Do rozegrania w sezonie 2022/2023 zostało jeszcze siedem kolejek.