Brzozowianki drugie w wojewódzkim konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 2022. Zdjęcia

Konkursów podczas dożynek wojewódzkich było kilka. Docenione zostały m.in. panie z powiatu chełmińskiego. Panie z Brzozowa zajęły drugie miejsce w "Konkursie na Najładniejszy Wieniec Wykonany w Stylu Tradycyjnym".

- Zajęłyśmy drugie miejsce w kategorii wieniec tradycyjny, z tym, że byłyśmy tam jako reprezentacja powiatu chełmińskiego, bo jak zawsze to Starostwo Powiatowe zgłaszało na dożynki wojewódzkie - informuje Ilona Borowska, sołtys Brzozowa. - Po raz kolejny zajęłyśmy drugie miejsce, ale jeszcze wszystko przed nami. Wcześniej, na dożynkach wojewódzkich w Tucholi było miejsce trzecie, a w ubiegłym roku w Toruniu drugie. Radość jest ogromna, ponieważ konkurencja była duża. 17 wieńców w naszej kategorii i poziom bardzo wysoki, ale doceniono naszą pracę i bardzo się cieszymy. Wieniec na życzenie marszałka Piotra Całbeckiego został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. Będzie go więc można oglądać przez dłuższy czas.