Będziecie na weselu? A na koncertach orkiestr dętych? Program imprez w Chełmnie i okolicy

Impreza z obrzędami weselnymi w Kijewie Królewskim

W sobotę (24.09.2022) w Kijewie Królewskim na stadionie piłkarskim odbędzie się impreza plenerowa nawiązująca do obrzędów weselnych z ubiegłego wieku. Impreza "Staropolskie wesele" rozpocznie się o godz. 15 i potrwa do 18. Będą inscenizacje obrzędów weselnych, warsztaty kulinarne, degustacje potraw staropolskich, wystawa fotografii ślubnych z poprzedniego wieku, nauka tańców weselnych oraz biesiada weselna z kapelą Toruniacy. Organizatorami są kijewski GOK i OSP w Płutowie.

Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Kijewie Królewskim

W niedzielę (25.09.2022) zaplanowano w Kijewie Królewskim II Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych. Na uczestników imprezy w Kijewie Królewskim czeka moc atrakcji i muzycznych doznań. Impreza rozpocznie się o godz. 14. Wystąpią: Swarzędzka Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta Zławieś Wielka, Orkiestra Dęta w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, a także Orkiestra Dęta OSP Świekatowo. O godz. 16 zagra zespół Tribute to Maanam - Aga B. z zespołem. Potem nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Ponadto, będą: wielka loteria fantowa, swojska kuchnia - w tym parowane pyry, pokaz sprzętu ratowniczego i wystawa samochodów strażackich. Działać będą też stoiska przedsiębiorców.

Zawita do Kijewa także jedyny w Polsce strażacki dmuchany plac zabaw. Organizatorzy podkreślają, że jest to jedna z głównych atrakcji tego dnia. Będą darmowe zjazdy i świetna atmosfera, co zagwarantuje super rozrywkę dla małych i dużych.