Barbara Parzęczewska zwyciężczyni "The Voice Senior" wystąpiła w Kijewie Królewskim. Zdjęcia

NOWE Uwaga: Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (23a.01 12:16)

Obszar: Wisła od Torunia do Tczewa (rz), Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz), Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (zl)...