Badoo - portal randkowy blokuje konta, gdy piszesz o wojnie! Zobaczcie, do kogo należy portal

Wpadłam na pomysł, by do uświadamiania zwykłych "Kowalskich" w Rosji o tym, co robią ich rodacy na Ukrainie, wykorzystać portal randkowy Badoo. Wierzyłam, że ten portal może nie wzbudzać podejrzeć, że może stać się miejscem do obalania rosyjskiej propagandy. I tak jest - portal w Rosji działa! Wystarczy zalogować się na portalu, w lokalizacji wpisać jakąkolwiek miejscowość w Federacji Rosyjskiej i już możemy korespondować z "towarzyszami" z Rosji.

Napisałam i wysłałam do kilkunastu Rosjan (można wysyłać pięć wiadomości dziennie) kilka zdań prawdy (oczywiście po rosyjsku) - tu tłumaczenie: Rosjanie, Putin morduje ludność cywilną, bomby niszczą szpitale, filharmonie, domy Ukraińców ale i Rosjan mieszkających na Ukrainie. Grozi użyciem broni nuklearnej. Wyjdźcie na ulice i protestujcie przeciwko wojnie. Cały świat jest przeciw Rosji. W Ukrainie umierają rosyjscy żołnierze - wasi koledzy, bracia, dzieci. Jeśli Putin wyrzuci bombę nuklarną, Ameryka odpowie - zginą Ukraińcy, ale wy też zginiecie. Nie słuchajcie propagandy Putina. To oszust, morderca, ludobójca. Nie wierzcie Putinowi.

"Pierd... się" to reakcja Rosjanina na prawdę o wojnie na Ukrainie

Większość z mężczyzn milczała. Jeden napisał, że popiera to co pisze, ma świadomość, ale dodał, że on jest Gruzinem. Jednak były też agresywne reakcje. Jeden z mężczyzn odpisał krótko "Pierd... się". Niedługo później moje konto na Badoo zostało zablokowane. Argument administratora: "Zachowujesz się niestosownie do innych użytkowników". Bezsensowne tłumaczenie wyłączenia mojego konta nie dało mi spokoju. Poszperałam w internecie i dowiedziałam się, że Badoo należy do Rosjanina i ma swoje biuro w... Moskwie! I stało się jasne, dlaczego zarejestrowanym tam osobom z kraju Putina nie wolno mówić prawdy o wojnie!