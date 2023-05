9,5 km dróg w gminie Lisewo. Wielomilionowe inwestycje

W 2023 roku w gminie Lisewo przybędzie 10 km wyremontowanych dróg. A uda się to dzięki dofinansowaniu z rządowych programów. - Zadania drogowe zrealizujemy w tym roku w Lipienku, Kornatowie, Bartlewie, Błachcie, Malankowie, Linowcu, Mgoszczu, Kamlarkach, Tytlewie, Wierzbowie, Mgoszczu i Lisewie - wymienia Jakub Kochowicz, wójt gminy Lisewo.

W miejscowościach tych realizowane będą remonty gminnych dróg. Gmina pozyskała 7,6 mln złotych z Polskiego Ładu i 0,3 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - Te remonty dróg już trwają - mówi Jakub Kochowicz, wójt gminy Lisewo. - Prace wykonują dwie firmy. Ogłoszony zostanie jeszcze jeden przetarg, na modernizację drogi w Mgoszczu. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Dwie całkiem nowe świetlice w gminie Lisewo

W 2023 roku zbudowane zostaną także dwie świetlice. Budowa jednej jest w trakcie. projekty obu są bliźniacze. - W Krusinie nie było wcześniej świetlicy. Prace nad jej budową w centrum wsi, na gminnym terenie, są już bardzo zaangażowane - informuje wójt gminy Lisewo. - Właściwie 120-metrowy budynek już stoi. Zamontowany zostanie jeszcze dach, więźba, zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku. Wartość zadania to 1 mln złotych, 0,5 mln złotych pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowa świetlica wiejska zbudowana zostanie także w Lipienku, również na naszym gminnym terenie, kupionym w 2018 roku od prywatnych właścicieli. Umowa z wykonawcą już została podpisana. Przekazaliśmy mu już także plac budowy. Ekipy budowlane wkrótce rozpoczną prace. Ten obiekt wzniesiony zostanie do kwietnia 2024 roku. Dotąd, w Lipienku pomieszczenia pod świetlicę wynajmowaliśmy od jednego z mieszkańców. Na to zadanie również pozyskaliśmy pieniądze z programu Polski Ład. Koszt to 1,2 mln złotych.

Zanim w gminie zdecydowano o budowie świetlicy na zakupionym od prywatnego właściciela terenie , zapytano mieszkańców, co widzieliby w tym miejscu. - W konsultacjach społecznych wzięło wówczas udział 70 osób. Padły odpowiedzi: boisko, teren rekreacyjny, plac zabaw, świetlica - wymienia wójt Kochowicz. - Przez te pięć lat udało się zrobić to wszystko, czego oczekiwali mieszkańcy, poza świetlicą, której budowa też lada dzień ruszy. Nasze wykonanie - 100 procent. Niektórzy mówią, że myśleli, że to potrwa 20 lat nim się doczekają. Tu na plac zabaw z siłownią pieniądze pozyskaliśmy od marszałka. Z Funduszu Sołeckiego wykonany został teren rekreacyjny, a świetlica będzie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.

W gminie Lisewo prowadzonych jest obecnie wiele inwestycji.

- 3 mln złotych będzie kosztowała modernizacja trzech stacji uzdatniania wody w gminie Lisewo - dodaje Jakub Kochowicz. - Prace potrwają do 2024 roku. Chodzi o stacje w Lisewie, Krajęcinie i Kamlarkach. W Lisewie powstanie nowa studnia głębinowa, będzie agregat prądotwórczy. W Krajęcinie zakres prac jest największy. Tam poza studnia i agregatem zostaną wykonane prace wewnętrzne. W Kamlarkach zbudujemy dwa ogromne pojemniki retencyjne. Na tę inwestycję pozyskaliśmy 2,6 mln złotych z Polskiego Ładu.

Gmina ogłosiła przetarg na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Lisewie. - Roboty powinny ruszyć w ciągu miesiąca, a ich koszt to 600-700 tys. złotych - informuje wójt. - Otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW i z subwencji na gospodarkę ściekową. Ponadto, pozyskaliśmy też wsparcie na budowę dwóch większych placów zabaw przy szkole w Krusinie i przy przedszkolu w Lisewie. Koszt to 230 tys. złotych. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie 50-procentowe z PROW. Realizację tego zadania planujemy jesienią. Bardzo dużą inwestycją jest remont budynku Nad Jeziorem, czyli po Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży, nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie. - Z PFRON i od marszałka z RPO mamy na to zadanie około 4 mln złotych - informuje wójt. - Chcemy, by to był nowoczesny obiekt.

Ponad 20 mln złotych na inwestycje w Lisewie

W sumie na inwestycje gmina Lisewo wyda 22 mln złotych.

- Może nawet będzie to 26 mln złotych - podkreśla Jakub Kochowicz. - 60 proc. budżetu gminy przekazujemy na inwestycje. Cześć z nich kontynuowana będzie w przyszłym roku. Nie było jeszcze takiego roku. To parę lat przygotowań: przygotowania koncepcji, dokumentacji, szukania pieniędzy, pisania wniosków, spotkań z radnymi. To także pracy nad dokumentacjami, aby być gotowym, gdy ogłaszane są konkursy o dofinansowanie.

